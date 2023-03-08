دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يُنهي

2023/03/08 | 01:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الزمالك المصري على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1/3، في مباراتهما التي أقيمت على أرض استاد برج العرب، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول في دوري أبطال أفريقيا.

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