2023/03/08 | 01:50 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابطال المديرية العامة للاستخبارات والامن يطيحون بعنصرين من داعش واخر بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال – وكالة اخبار المستقبل Skip to content خلية الإعلام الأمني ==============ابطال المديرية العامة للاستخبارات والامن يطيحون بعنصرين من داعش واخر بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نفذت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى […]

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