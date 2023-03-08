تشيلسي يُقصي دورتموند ويعبر لربع نهائي الأبطال

2023/03/08 | 02:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتغلبه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد> وتواجه الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي، مستفيدا من خسارته ذهابا بهدف دون رد في ألمانيا.وسجل ثنائية تشيلسي رحيم سترلينج في الدقيقة (43) وكاي هافيرتز في الدقيقة (53).وقد عانى دورتموند من […]

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