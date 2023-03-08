على رأس وفد حكومي.. السوداني يصل كربلاء

2023/03/08 | 03:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء محمد السوداني،

الاربعاء، على رأس وفد حكومي ضم وزيري

الداخلية والنقل وعدد من المسؤولين الى

محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مكتب السوداني في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، ان "رئيس مج

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