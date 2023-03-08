من الجو.. كربلاء ليلة النصف من شعبان (فيديو)

2023/03/08 | 03:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية

لمدينة كربلاء المقدسة وهي تحتضن

ملايين الزائرين في ليلة النصف من

شعبان، ليلة مولد الامام المهدي

المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

تصوير: عمار الخالدي - علي فتح

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