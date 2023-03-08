بايدن يشيد بجهود سلطان عُمان في عدة ملفات منها هدنة اليمن والإفراج عن أمريكيين بإيران

2023/03/08 | 03:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الشكر لسلطان عُمان هيثم بن طارق على "جهوده لدعم الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، والتي شهدت أطول فترة من الهدوء منذ أن بدأت الحرب منذ أكثر من عقد، وكذلك قرار سلطنة عمان فتح المجال الجوي للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل".

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