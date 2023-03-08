رئيس الجمهورية يستقبل وزير النقل ويؤكد ضرورة العمل الفوري لرفع الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية

2023/03/08 | 03:09 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 7 آذار 2023 في قصر بغداد، معالي وزير النقل السيد رزاق محيبس يرافقه مدير عام الخطوط الجوية العراقية السيد كريم كاظم.وخلال اللقاء جرى بحث الجهود الرامية لتطوير قطاعات النقل المختلفة والاستفادة من موقع العراق الجغرافي كونه حلقة وصل مهمة وأساسية بين أرجاء العالم، […]

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