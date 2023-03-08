2023/03/08 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات الهجمات لـ "داعش" في سوريا ومخاوف من سعيه لإعادة ترتيب صفوفه

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