2023/03/08 | 03:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عبدالله الصائغ أصل لبلاد الغربة تستقبلني ذات العينين الزرقاوينالساحرة توصلني سكني، وتتركنياتخبط في الشوارع بين المحال باحثا عن خبز ولبن.أتوقع أن يرن هاتفي فتكلمنيكيف حالك؟ لكن توقعاتي باءت بالفشل تمر السنون أصل السابعة منهن في السلوفاناقول لهاصديقي في الفنلند حصل على جوازهم جنسيتهمزار الحدباء والشهباء.تحيلني إلى المحامية تنظرني هذه خلل العدسات وهي تستمتع […]

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