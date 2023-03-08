السوداني: ما تشهده كربلاء من زيارات مليونية تضع الحكومة أمام مسؤولية تنفيذ خطط طويلة الأمد فيها

2023/03/08 | 04:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، ميدانياً، على الخطة الأمنية

والخدمية المعدة لخدمة الزائرين الذين

يؤدون مراسم الزيارة الشعبانية في

محافظة كربلاء المقدسة، وذلك خلال

زيارته إلى المحافظة، التي

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