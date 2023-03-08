أمريكا ترد على تصريحات وزير خارجية الصين بشأن

2023/03/08 | 04:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تسعى إلى الصراع" مع الصين، وذلك تعليقا على انتقادات وزير الخارجية الصيني تشين قانغ لسياسات واشنطن.

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