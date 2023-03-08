السعودية تعلن موقفها بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

2023/03/08 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية مع تحسن العلاقات بعد عزلة تجاوزت عشر سنوات، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.

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