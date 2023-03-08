أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط نورد ستريم.. ومصدر يوضح لـCNN موقف أمريكا

2023/03/08 | 05:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول أوكراني كبير تورط حكومة بلاده في الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم ببحر البلطيق في أواخر سبتمبر/ أيلول، والذي قال قادة غربيون إنه على الأرجح نتيجة "عمل تخريبي".

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