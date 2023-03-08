2023/03/08 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مسؤولين من السفارة الإسبانية في الرباط أجروا مقابلة مع لاجئ سوداني يبلغ من العمر 24 عاما، لتدارس طلب اللجوء الذي تقدم به شهر ديسمبر الماضي.

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