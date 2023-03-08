شغل منصب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية منذ قدوم بايدن.. نيد برايس يتنحى هذا الشهر

2023/03/08 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان الثلاثاء أن نيد برايس سيترك منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الشهر - وهو المنصب الذي شغله منذ قدوم إدارة بايدن

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