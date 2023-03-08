2023/03/08 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، إطلاق التقديم الإلكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين .

وذكر المصرف في بيان له تلقته "الاقتصاد نيوز" ، أنه "انسجاما مع التوجهات الحكومية في تفعيل الاتمتة الالكترونية والانتقال من العمل الورقي الى الالكتروني في توفير الخدمات المصرفية للزبائن اطلق المصرف التقديم الالكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين عبر البطاقة الالكترونية ".وأكد خلال البيان ان" التقديم على السلف يكون من خلال الدخول الى تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني على اجهزة الموبايل او مراجعة احد فروع المصرف للتقديم الكترونيا على السلفة" .واشار الى ان" مبلغ السلفة يبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون".وياتي ذلك الاجراء ضمن الخطة التي رسمتها ادارة المصرف للمساهمة في تبسيط الاجراءات وتجاوز العقبات الروتينية التي من شانها ان تعرقل سير انجاز المعاملات والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية وعمليات التزوير والتلاعب والفساد واختزال الوقت وقطع الطريق امام ضعاف النفوس وتجاوز الحلقات الادارية الزائدة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتخفيف عن كاهل الزبائن وانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق التقديم الإلكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق التقديم الإلكتروني على السلف للموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).