2023/03/08 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيث، أن دول المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الجاري بـ 2.3 مليون برميل يوميا.

جاء ذلك خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي "سيراويك" الذي يجري في هيوستن (تكساس) بالولايات المتحدة الأمريكية بقوله "نحن نرى أن السوق تنمو ونتوقع تحسن الوضع هذا العام".

وأوضح أمين عام "أوبك" أن "التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الطلب على النفط سيزداد بـ 2.3 برميل يوميا"، لافتا الى ان "أغلب النمو سيكون في دول آسيا، والذي يشمل الهند والصين".

واتفق أعضاء أوبك+، في 5 تشرين الثاني 2022، على خفض انتاجهم النفطي بواقع مليوني برميل يومياً في مسعى لتعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر من قرار الخفض بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط العام الحالي بأكثر من مليوني برميل يوميا ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط العام الحالي بأكثر من مليوني برميل يوميا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).