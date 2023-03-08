2023/03/08 | 09:42 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلعفر (نينوى) 964 أعلنت بلدية تلعفر، الثلاثاء، أن نسبة الإنجاز في مشروع سوق تلعفر للمواشي بلغت 35%، ويضم السوق مرافق خدمية متعددة، ومن المؤمل إنجازه في 31 آذار الجاري، وهو اليوم الأخير من المدة المحددة بـ 45 يوماً.التفاصيل: شرعت بلدية تلعفر بإنشاء السوق في 15 شباط الماضي، بدعم من منظمة الأمم المتحدة، وبتمويل من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: العد التنازلي لافتتاح سوق مواشي تلعفر.. الأكبر في نينوى ويخدم 10 آلاف زبون) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: العد التنازلي لافتتاح سوق مواشي تلعفر.. الأكبر في نينوى ويخدم 10 آلاف زبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).