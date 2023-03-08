جريمة قتل في وضح النهار

2023/03/08 | 09:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منى الحمصي لقيت مصرعها في وضح النهار.قتلها زوجها في وسط الشارع بعد سنوات من العنف.حكاية جديدة قاتلة من حكايات العنف ضد المرأة.

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