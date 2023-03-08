أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا خلال العام الحالي

2023/03/08 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيث، أن دول المنظمة تتوقع أن ينمو الطلب على النفط في العام الجاري بـ 2.3 مليون برميل يوميا.جاء ذلك خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي “سيراويك” الذي يجري في هيوستن (تكساس) بالولايات المتحدة الأمريكية بقوله “نحن نرى أن السوق تنمو ونتوقع تحسن الوضع هذا العام”.[…]

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