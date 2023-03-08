2023/03/08 | 10:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن الخطة الأمنية...

ظهرت المقالة السوداني من كربلاء: الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية تجري بانسيابية عالية أولاً على المسلة.

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