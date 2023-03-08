الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار عالمياً

2023/03/08 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع صعود عملة الدولار الأمريكي، فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين من رفع الفائدة مرة أخرى.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1،814.48 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.24 بالمئة إلى 1815.50 دولاراً.

وارتفع الدولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل يناير / كانون الثاني مقابل سلة من العملات العالمية، حيث يكثف بنك الاحتياطي الفيدرالي جهوده لكبح جماح التضخم.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب تحوطا ضد التضخم، إلا أن رفع الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.68 بالمئة إلى 20.06 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1376.85 دولارا، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.90 دولارا.

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