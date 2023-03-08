2023/03/08 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم

الاربعاء، انطلاق التقديم الالكتروني

على السلف للموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان،

"انسجاما مع التوجهات الحكومية في تفعيل

الأتمتة الالكترونية

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