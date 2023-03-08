2023/03/08 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت اللجنة الاولمبية الدولية، رأيها بشأن ازدواج المناصب في الرياضة العراقية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية خالد كبيان في بيان إن “اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت يوم امس رسالة الى نظيرتها العراقية رداً على ما اثير من جدل في الاعلام حول المادة (33 ازدواجيه المناصب)، حيث ذكرّت الأولمبية الدولية نظيرتها العراقية بالرسالة المرسلة إليهم يوم 2/3/2021، إذ أكدت الدولية بهذه الرسالة بان المادة 33 يجب إزالتها من القانون من قبل السلطات العراقية المختصة لأنها تتعارض مع الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للأولمبية العراقية وتتعارض مع نص المادة 32 من القانون نفسه”.

وبين أن “الأولمبية الدولية اوجبت على الاولمبية العراقية التقيد الصارم بنظامها الأساسي والميثاق الأولمبي وعدم وضع اي قيود امام رؤساء الاتحادات وممثليهم في الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي ولن تؤثر المادة 33 على سير الانتخابات”.

وتابع أن “الأولمبية الدولية أشارت إلى تسمية ممثل عنها (حيدر فرمان) في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأولمبية العراقية يوم 11/3/2023 ومراقبة الانتخابات التكميلية”، لافتاً إلى إنه “في ختام الرسالة أكدت الأولمبية الدولية على تطبيق ما ورد في هذه الرسالة وبشكل قاطع”.

علماً بان مجلس الدولة العراقي أصدر بتأريخ 30/5/2022 قرارا بشأن المادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 نص على:(إن أحكام المادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 تتعارض مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ذات العلاقة ولايمكن تطبيقها)والمبدأ القانوني:تطبق القوانين الدولية عند تعارضها مع قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية الدولية تقول كلمتها بشأن ازدوجاية المناصب في الرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبية الدولية تقول كلمتها بشأن ازدوجاية المناصب في الرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).