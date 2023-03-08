2023/03/08 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء، بإصدار عفو خاص للسجينات بمناسبة يوم المرأة العالمي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الصالحي يطالب باصدار عفو خاص للسجينات بمناسبة يوم المرأة العالمي المركز الخبري الوطني.

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