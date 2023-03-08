جوجل يغير شعاره بلوحة فنية كرتونية احتفالًا باليوم العالمى للمرأة

2023/03/08 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتفل محرك البحث جوجل باليوم العالمي للمرأة 2023، والذي يتزامن 8 من مارس من كل عام، وقام بتغيير شعاره على صفحته الرئيسية، حيث قام بتغيير شعاره بلوحة فنية كرتونية تعبر عن […]

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