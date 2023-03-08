صناعة التنور.. مهنة تأبى الاندثار في العراق

2023/03/08 | 13:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد صناعة الأفران الطينية (التنور) من المهن التي حافظت على مكانتها في بعض المناطق العراقية؛ فرغم انتشار الأفران الحديثة فلا يزال التنور العراقي موجودا في أغلب بيوت العراقيين.

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