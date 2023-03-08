فاغنر تبسط سيطرتها على الجزء الشرقي من باخموت

2023/03/08 | 13:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريغوجين: وحدات من شركة فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على الجزء الشرقي من باخموت.

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