السماوة: الجميع يبحث عن قطة عمياء وحامل في الحي الجمهوري

2023/03/08 | 14:04 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة (المثنى) – 964 استنفر أهالي حي الجمهوري وسط السماوة، الأربعاء، للبحث عن قطة بيضاء أصابها العمى بسبب تقدم العمر، خرجت من المنزل، في غفلة من أصحابها.أبو فاطمة صاحب القطة لشبكة 964: باب المنزل كان مفتوحاً، فخرجت القطة من دون أن ننتبه.نحن قلقون لأنها حامل ولا تعرف طريق العودة.كاميرات المراقبة أظهرت القطة […]

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