الدفاع التايوانية: طائرات مقاتلة وسفن حربية صينية لا تفارق أجواء الجزيرة

2023/03/08 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الدفاع التايوانية، بأن قواتها تعقبت خلال يوم واحد، 7 طائرات و3 سفن تابعة للجيش الصيني، بالقرب من جزيرة تايوان.وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته عبر “تويتر”، أن القوات المسلحة التايوانية رصدت منذ أمس، وعلى مدار 24 … Readmore

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