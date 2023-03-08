2023/03/08 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، اليوم الأربعاء، نجاح خططها

الامنية والتنظيمية والخدمية الخاصة

بأحياء مراسيم زيارة النصف من شعبان

التي شهدت توافدا مليونا للزائرين من

داخل وخارج العراق.

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية المقدسة تعلن نجاح خطة زيارة النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية المقدسة تعلن نجاح خطة زيارة النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).