2023/03/08 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الأربعاء، عن انخفاض أعداد المشاريع المتلكئة 1171 مشروعاً.

وذكر بيان للوزارة ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم، اجتماعاً للجنة الأمر الديواني (23034)، المكلّفة بمعالجة المشاريع المتلكئة، وحسمها"، مبيناً أن "اللجنة تضم رئيس هيأة النزاهة حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، ووكيل وزارة التخطيط للشؤن الفنية ماهر حماد جوهان".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع المستمرة والمتلكئة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبرنامج تنمية الاقاليم الذي تُعنى به الحكومات المحلية في المحافظات"، مشيراً الى أن "اللجنة ناقشت أسباب التلكؤ وكلف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، والالتزامات المالية المتبقية لانجازها، وحجم الخسائر السنوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف هذه المشاريع وما تتعرض له من اندثارات، تزيد كلفة انجازها".

وأكد تميم أن "هذه اللجنة تعد ذات أهمية كبيرة لما يرتبط بها من مهام، في ضوء توجهات الحكومة، بان يكون هذا العام هو عام إنجاز المشاريع"، موضحاً أن "الأولوية ستكون لمشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء".

وشدد على أن "اللجنة ستبذل قصارى جهودها من أجل معالجة المشكلات التي تسببت بوقف وتلكؤ المشاريع وحسمها باسرع وقت ممكن، لاستئناف العمل بها" ،لافتاً الى أن "وزارة التخطيط، عملت خلال الاشهر الماضية على متابعة جميع المشاريع المتلكئة وشخصت أسباب التلكؤ، ووضعت خريطة طريق لمعالجتها".

وأشار إلى أن "عدد هذه المشاريع انخفض إلى (1171) مشروعاً بعد المعالجات التي اتخذتها الوزارة خلال أكثر من (52) اجتماعاً مع الجهات المستفيدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن انخفاض اعداد المشاريع المتلكئة 1171 مشروعا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن انخفاض اعداد المشاريع المتلكئة 1171 مشروعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).