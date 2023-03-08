انخفاض صادرات النفط بنسبة 10.6٪ خلال شهر شباط الماضي

2023/03/08 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت صادرات العراق من النفط الخام، بنسبة 10.6٪ خلال شهر شباط الماضي. ويعود الانخفاض الى عدة عوامل، منها قلة أيام الشهر مقارنة بالشهر كانون الثاني، والتزام بقرار أوبك خفض انتاج 500 الف برميل يوميا. وفقا لرصد "الاقتصاد نيوز"، حول صادرات النفط العراقي، فاحتلت دولة الصين المرتبة الأولى باستيرادها اكثر من 968.5 الف برميل يوميا وبعدها الهند بـ875.3 الف برميل يوميا، وكوريا الجنوبية 237.6 الف برميل يوميا وهولندا 217.7 الف برميل. صدر العراق خلال شهر شباط الماضي 92.25 مليون برميل، بينما في شهر كانون الثاني صدر العراق 103.2 مليون برميل. وتواصل انخفاض الكميات المصدرة الى الصين والهند بسبب المنافسة الشرسة التي يقودها النفط الروسي والإيراني الذي يباع بأسعار اقل من خام برنت بـ20 دولارا.

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