مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الخميس

2023/03/08 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسة يوم غد الخميس.

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