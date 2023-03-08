العمليات المشتركة: عمليات استباقية لمطاردة العابثين بالسلم المجتمعي في ديالى

2023/03/08 | 14:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية لديها الامكانيات والقدرة على النيل من العصابات الارهابية.

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