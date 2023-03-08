لقاضي (حيدر حنون): لا خطوط حمراء أمام إجراءاتنا التحقيقيَّة والتأخير المتعمد بإنجاز الملفات جزءٌ مُكمِّلٌ للفساد.

2023/03/08 | 14:30 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – رئيس الهيئة: عملنا خاضع لحجم المعلومات التي نستقيها والأدلة والإثباتات بعيداً عن “الشخصنة والكيدية” – الحث على استلهام قيم الحق والنزاهة من كربلاء الحسين لمواجهة معسكر الباطل والفساد – ملف تضخم الأموال مكَّن الهيئة من إحالة الفاسدين الذين تفننوا في إخفاء فسادهم أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ إجراءات الهيئة في مُكافحة الفساد وإحالة […]

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