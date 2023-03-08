2023/03/08 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الأربعاء، أهمية تضافر جهود جميع مُؤسسات الدولة في محاربة آفة الفساد. وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن” رئيس هيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حنون واللامي يؤكدان أهمية تضافر الجهود في مُحاربة آفة الفساد المركز الخبري الوطني.

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