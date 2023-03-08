عمليات كربلاء تعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة النصف من شعبان

2023/03/08 | 17:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات تمخضت عن القبض على عدد من المطلوبين.

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