المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية المادة (25مكرر) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

2023/03/08 | 17:00 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة (25مكرر) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة وذكر بيان للمحكمة تلقته (وام )، أنها “نظرت الدعوى الدستورية بالعدد (17/ اتحادية/ 2023) المقامة من قبل المدعي النائب رائد حمدان المالكي/ عضو اللجنة القانونية النيابية، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (25 […]

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