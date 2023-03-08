مطالبات نيابية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاهوار من قسوة الجفاف

2023/03/08 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة ذي قار، وليد السهلاني، اليوم الاربعاء، الجهات المعنية بانقاذ ما تبقى من مناطق الاهوار في ظل ازمة الجفاف الخانقة.

وقال السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “ستكون لنواب محافظة ذي قار، وقفة جادة بشأن ملف الاهوار من خلال التواصل مع رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية لبحث المشاكل التي يعاني منها سكان الاهوار”.

وأضاف، ان “هناك تنسيق مع الحكومة لعقد لقاءات عديدة للوصول الى رؤية مشتركة بشأن ازمة الجفاف التي اضرت بمناطق واسعة من اهوار محافظة ذي قار”.

وأشار السهلاني الى ان “المباحثات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية ستتركز على إيجاد حلول سريعة لما يعاني منه سكان الاهوار في محافظة ذي قار من ازمة جفاف المت بواقعهم الزراعي والحيواني”.

وتسبب شح المياه بجفاف مساحات واسعة في هوري الحمّار والجبايش وعدد اقضية ونواحي محافظة ذي قار.

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