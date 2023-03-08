2023/03/08 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يقضي معظم الأفراد الكثير من الوقت على الهواتف المحمولة وخاصة الأطفال...

ظهرت المقالة كيفية تعطيل مشغل الكاميرا التلقائي على هاتفك أولاً على المسلة.

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