2023/03/08 | 17:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 مارس، 2023 بغداد/المسلة: سترث أرملة الراحل بيليه، 30 في المئة من أصوله حسب وصيته...

ظهرت المقالة وصية بيليه: نصيب ضخم لزوجته الثالثة وظهور وريثة جديدة أولاً على المسلة.

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