بطريقهم إلى حفل زفاف.. مصرع 14 امرأة وطفلا غرقا قبالة سواحل اليمن

2023/03/08 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، الاثنين.

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