الخدمة الاتحادي يطلق دفعة جديدة من التعيينات لحملة الماجستير والدبلوم

2023/03/08 | 17:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين دفعة جديدة من حملة الماجستير والدبلوم.

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