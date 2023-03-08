رونالدو أم عبد الرزاق حمدالله.. صوّت للاعب الذي يمكنه قيادة فريقه لحسم الكلاسيكو السعودي

2023/03/08 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلعب نادي النصر مع نظيره اتحاد جدة، مساء الخميس، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، في قمة مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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