"ستسهم في حل الأزمة".. التخطيط: المدن السكنية الجديدة ستشمل أغلب المحافظات

2023/03/08 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء لإنشاء مدن جديدة سيشمل غالبية المحافظات، مؤكدة أن تلك المدن ستكون متكاملة الخدمات ستسهم في حل أزمة السكن بالعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "المدن السكنية الجديدة ستكون متكاملة، وستتوفر فيها جميع الخدمات من ماء ومجاري وكهرباء ومدارس ومراكز صحية، حتى تكون جاذبة للسكن"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستسهم في تقليل الزخم الحاصل في مراكز المدن، لا سيما في العاصمة بغداد".

وأكد، أن "المدن الجديدة لا تقتصر على العاصمة فقط، وإنما ستشمل أغلب المحافظات، وربما جميع المحافظات، مما ستسهم في حل أزمة السكن في العراق".

وأشار إلى، أن "اللجنة شكلت برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، ستدرس موضوع المدن الجديدة بكل جوانبه"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح، أن "مهام اللجنة ستكون كبيرة من خلال التوصيات والمهام التي حددها مجلس الوزراء لهذه اللجنة"، مستدركاً بالقول إن "اللجنة سترفع توصياتها لمجلس الوزراء، لغرض اتخاذ القرارات المناسبة في تنفيذ التوجه الحكومي".

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