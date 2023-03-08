كم وحدة سكنية تحتاج بغداد؟ 

2023/03/08 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قدّر عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، الأربعاء، حاجة بغداد من الوحدات السكنية.

وقال الزيادي، إن "قضية الاستثمار تندرج ضمن العرض والطلب فإذا ما قل العرض زاد الطلب وبالعكس، وإن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بسعر صرف الدولار".

وأضاف، أن "هناك حاجة في العاصمة بغداد إلى 100 ألف وحدة سكنية، وعلينا أن نوفر 150 ألف وحدة لنتمكن من تخفيض سعر الوحدات السكنية".

وأوضح الزيادي في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "توفير وحدات أقل من المطلوب ستؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار".

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