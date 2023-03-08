الجمارك توجه مديرياتها باعتماد نظام

2023/03/08 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجهت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، مديرياتها بالعمل بنظام دخول البضائع (ترانزيت) وعممت الضوابط الخاصة به.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجهنا مديريات المناطق الجمركية كافة للمباشرة بالعمل بنظام دخول البضائع (ترانزيت) مع الدول كافة".

وتابعت، أننا "عممنا الضوابط الخاصة به وفقا لقانون الجمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل على المناطق الجمركية كافة بعد اعتمادها من مجلس هيئة المنافذ الحدودية".

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