2023/03/08 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يصدر أمراً وزارياً بتعيين 282 من حملة شهادة الماجستير المركز الخبري الوطني.

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