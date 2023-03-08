2023/03/08 | 18:01 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه بجعل خدمات النقل بالمركبات والقطارات مجانيّةحتى الصباح… وزير النقل يُشرف ميدانياً على تفويج ملايين الزائرين في الزيارة الشعبانية – وكالة اخبار المستقبل Skip to content أشرف معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي بشكل مباشر على الخطة التي أعدتها الوزارة لخدمة الزائرين الذين أدوا مراسيم […]

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